Гончарук подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Украины на подпись.

Об этом глава Кабмина написал на своей странице в Facebook.

“Я пришел на должность — выполнять программу Президента. Он для меня — образец открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к Президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент”.

По его словам, в Кабинете министров коррупции нет.

“Относительно нашей команды скажу откровенно: это команда порядочных людей. Именно поэтому я не прекращу повторять этот тезис: на топ-уровне в Правительстве коррупции нет. Если какие-то проявления и остались на нижних уровнях, то лишь потому, что мы еще не успели до них добраться. К сожалению, через несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями. Главное, что останавливаться мы не имеем права и не будем! Как бы этого не хотели наши оппоненты, привыкшие жить в тени. Поэтому они применяют каждую возможность, чтобы уничтожить веру людей во власть”, — отметил премьер.

Он также прокомментировал скандальные аудиозаписи, которые появились в интернете.

“В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в Правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда — не уважаем Президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, выгодно, чтобы так выглядело. Но это неправда”, — подчеркнул Гончарук.