Украинцы назвали достаточный уровень зарплаты для нардепов (опрос)

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Украинцы считают, что заработная плата депутатов Верховной рады Украины должна составлять 25 334 грн в месяц.
Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.
“Рядовые граждане страны имеют свое видение уровня оплаты труда избираемых ими народных депутатов”, – говорится в результатах исследования.
На вопрос, надо ли вообще платить депутатам зарплаты, украинцы ответили:
Та часть украинцев, кто считает необходимым оплачивать труд народных избранников, полагают, что уровень зарплаты народного депутата Украины, достаточный для удовлетворения финансовых потребностей и качественного исполнения обязанностей, а также способный предотвратить коррупцию среди депутатов, должен составлять 25 334 грн.
Следует отметить, что данная сумма в 1,3 раза больше зарплаты и в 2,3 раза больше пенсии, которую украинцы считают достаточной для удовлетворения своих финансовых потребностей.
Компания Research&Branding Group ранее проводила опросы, согласно которым:
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