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Украинцы назвали достаточный уровень зарплаты для нардепов (опрос)

Украинцы назвали достаточный уровень зарплаты для нардепов (опрос)

Украинцы считают, что заработная плата депутатов Верховной рады Украины должна составлять 25 334 грн в месяц.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

“Рядовые граждане страны имеют свое видение уровня оплаты труда избираемых ими народных депутатов”, – говорится в результатах исследования.

На вопрос, надо ли вообще платить депутатам зарплаты, украинцы ответили:

  • 70% – утвердительно;
  • 22% – придерживаются противоположной точки зрения;
  • 8% – постановка вопроса оказалась затруднительной для однозначного ответа.

Та часть украинцев, кто считает необходимым оплачивать труд народных избранников, полагают, что уровень зарплаты народного депутата Украины, достаточный для удовлетворения финансовых потребностей и качественного исполнения обязанностей, а также способный предотвратить коррупцию среди депутатов, должен составлять 25 334 грн.

Следует отметить, что данная сумма в 1,3 раза больше зарплаты и в 2,3 раза больше пенсии, которую украинцы считают достаточной для удовлетворения своих финансовых потребностей.

Справка Finance.ua

Компания Research&Branding Group ранее проводила опросы, согласно которым:

  • полностью удовлетворить потребности украинского пенсионера может пенсия размером в 11041 грн;
  • почти у трети украинцев нет сбережений на “черный день” на случай потери источника дохода.

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По материалам Finance.UA
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