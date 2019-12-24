В какой валюте украинцы предпочитают хранить сбережения (опрос)

Большинство украинцев считают, что выгоднее и безопаснее хранить свои деньги в долларах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Research & Branding Group, который проводился в октябре 2019 года.

Украинцы считают, что сбережения нужно хранить:

37% – в долларах;

21% – в евро;

12% – в гривне.

Если сравнить эту картинку с аналогичным опросом в ноябре 2008 года, можно заметить, что в то время наибольшим доверием жителей Украины пользовалась валюта евро.

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Одиннадцать лет назад украинцы предпочитали хранить деньги:

25% – в евро;

19% – в гривне;

18% – в долларах;