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В какой валюте украинцы предпочитают хранить сбережения (опрос)

В какой валюте украинцы предпочитают хранить сбережения (опрос)

Большинство украинцев считают, что выгоднее и безопаснее хранить свои деньги в долларах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Research & Branding Group, который проводился в октябре 2019 года.

Украинцы считают, что сбережения нужно хранить:

  • 37% – в долларах;
  • 21% – в евро;
  • 12% – в гривне.

Лучшие карты для валютообмена

Если сравнить эту картинку с аналогичным опросом в ноябре 2008 года, можно заметить, что в то время наибольшим доверием жителей Украины пользовалась валюта евро.

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Одиннадцать лет назад украинцы предпочитали хранить деньги:

  • 25% – в евро;
  • 19% – в гривне;
  • 18% – в долларах;
  • 17% – ответили, что не выгодно ни в какой валюте.

По материалам Finance.UA
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