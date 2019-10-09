0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 96 0

Какая пенсия устроит обычного украинца - опрос (инфографика)

Какая пенсия устроит обычного украинца - опрос (инфографика)

Полностью удовлетворить потребности украинского пенсионера может пенсия размером в 11041 грн.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Читайте также: Какая зарплата устраивает рядового украинца

Согласно исследованию, всего 7% наших граждан рассчитывают, что смогут жить на государственную пенсию. Всего 8% опрашиваемых ответили, что им достаточно той пенсии или социальных выплат, которые есть сегодня.

При этом меньше всего довольных живет на юге страны. Здесь только 3% сказали “да”. А *больше всего тех, кому хватает денег, живет на востоке.

В пожелании размера пенсий ответы были такими:

  • пенсия, которую хотели бы получать мужчины – 11 902 грн,
  • пенсия, которую хотели бы получать женщины – 10 388 грн,
  • жители областного центра – 13 477 грн,
  • жители города – 10 460 грн,
  • жители села – 9 292 грн.

На востоке есть желание получать 13,6 тыс грн, а на юге – 9,5 тыс грн. Запад и центр Украины называли цифры в 10,5 тыс. и 10,6 тыс. грн соответственно.

Что люди планируют делать на пенсии, чтобы им хватало денег:

  • работать на пенсии хочет 38% украинцев,
  • жить за счет детей – 11%,
  • иметь накопительную пенсию – 8%,
  • сдавать недвижимость в аренду – 5%,
  • за счет собственного бизнеса – 3%,
  • продавать продукты собственного производства – 2%,
  • ждать повышения пенсии – всего 1%,
  • 42% людей не знают ответа на этот вопрос.

Как накопить себе на пенсию

Около 40% опрашиваемых любого возраста, от 18 и до 60+, не знают, что делать с пенсией. При этом именно люди предпенсионного возраста, с 50 до 59 лет, имеют наибольшее желание работать после выхода на официальную пенсию. Таких 51%.

Справка Finance.ua:

  • По данным Пенсионного фонда Украины, средняя пенсия в Украине в июле 2019 г. составила 3006 грн.
  • В Украине существует пять основных типов пенсий:
    - по возрасту (12% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории – 3009 грн),
    - по инвалидности (76% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории – 2547 грн),
    - в связи с потерей кормильца (6% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории – 2853 грн),
    - по выслуге лет (5% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории – 4124 грн),
    - социальная пенсия (1% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории – 1571 грн).
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.