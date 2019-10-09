Какая пенсия устроит обычного украинца - опрос (инфографика)

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Полностью удовлетворить потребности украинского пенсионера может пенсия размером в 11041 грн.
Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.
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Согласно исследованию, всего 7% наших граждан рассчитывают, что смогут жить на государственную пенсию. Всего 8% опрашиваемых ответили, что им достаточно той пенсии или социальных выплат, которые есть сегодня.
При этом меньше всего довольных живет на юге страны. Здесь только 3% сказали “да”. А *больше всего тех, кому хватает денег, живет на востоке.
В пожелании размера пенсий ответы были такими:
На востоке есть желание получать 13,6 тыс грн, а на юге – 9,5 тыс грн. Запад и центр Украины называли цифры в 10,5 тыс. и 10,6 тыс. грн соответственно.
Что люди планируют делать на пенсии, чтобы им хватало денег:
Около 40% опрашиваемых любого возраста, от 18 и до 60+, не знают, что делать с пенсией. При этом именно люди предпенсионного возраста, с 50 до 59 лет, имеют наибольшее желание работать после выхода на официальную пенсию. Таких 51%.
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