Какая пенсия устроит обычного украинца - опрос (инфографика)

Полностью удовлетворить потребности украинского пенсионера может пенсия размером в 11041 грн.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

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Согласно исследованию, всего 7% наших граждан рассчитывают, что смогут жить на государственную пенсию. Всего 8% опрашиваемых ответили, что им достаточно той пенсии или социальных выплат, которые есть сегодня.

При этом меньше всего довольных живет на юге страны. Здесь только 3% сказали “да”. А *больше всего тех, кому хватает денег, живет на востоке.

В пожелании размера пенсий ответы были такими:

пенсия, которую хотели бы получать мужчины – 11 902 грн,

пенсия, которую хотели бы получать женщины – 10 388 грн,

жители областного центра – 13 477 грн,

жители города – 10 460 грн,

жители села – 9 292 грн.

На востоке есть желание получать 13,6 тыс грн, а на юге – 9,5 тыс грн. Запад и центр Украины называли цифры в 10,5 тыс. и 10,6 тыс. грн соответственно.

Что люди планируют делать на пенсии, чтобы им хватало денег:

работать на пенсии хочет 38% украинцев,

жить за счет детей – 11%,

иметь накопительную пенсию – 8%,

сдавать недвижимость в аренду – 5%,

за счет собственного бизнеса – 3%,

продавать продукты собственного производства – 2%,

ждать повышения пенсии – всего 1%,

42% людей не знают ответа на этот вопрос.

Около 40% опрашиваемых любого возраста, от 18 и до 60+, не знают, что делать с пенсией. При этом именно люди предпенсионного возраста, с 50 до 59 лет, имеют наибольшее желание работать после выхода на официальную пенсию. Таких 51%.

Справка Finance.ua: