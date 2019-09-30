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Какая зарплата устраивает "рядового" украинца (опрос)

Какая зарплата устраивает "рядового" украинца (опрос)

Как показывают результаты опроса, достаточный «минимум средств для существования» почти вдвое выше реальной средней заработной платы.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

При условии работы на одном рабочем месте в среднем по стране финансовые потребности украинцев полностью удовлетворил бы уровень зарплаты в 19 275 грн.

Это вдвое выше реальной средней заработной платы, которая в августе 2019 года составила 10 537 грн.

В настоящее время зарабатываемых денег достаточно каждому пятому работающему украинцу – 19% (59% всех опрошенных). Недостаточно зарабатываемых денег – 78% работающих украинцев.

По материалам Finance.UA
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