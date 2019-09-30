Какая зарплата устраивает "рядового" украинца (опрос)

Как показывают результаты опроса, достаточный «минимум средств для существования» почти вдвое выше реальной средней заработной платы.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

При условии работы на одном рабочем месте в среднем по стране финансовые потребности украинцев полностью удовлетворил бы уровень зарплаты в 19 275 грн.

Это вдвое выше реальной средней заработной платы, которая в августе 2019 года составила 10 537 грн.

В настоящее время зарабатываемых денег достаточно каждому пятому работающему украинцу – 19% (59% всех опрошенных). Недостаточно зарабатываемых денег – 78% работающих украинцев.