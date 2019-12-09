День финансов, 13 декабря: о повышении пенсий, новых правилах назначения субсидий и электронном кабинете застройщика

Пятница, 13 декабря. Каким способом выгоднее взять кредит, и кто достроит все объекты “Укрбуда”.

Пенсионерам старше 80 лет повысят пенсии. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал повышение пенсий для пенсионеров, которым больше 80 лет. Повышение составит от 400 до 1000-1100 гривен. Также он отметил, что повысить сразу всем пенсионерам украинская власть не может.

Субсидии наличными: что поменяется с 1 января. Минсоцполитики инициирует изменения, которые позволят с 1 января 2020 года тем, кто захочет, перейти на наличную форму субсидий, осуществлять переход в любое время. Сейчас же субсидианты должны принять решение, в какой форме получать выплату, до 15 октября. Кроме того, в министерстве призывают желающих получить субсидию в полном объеме в срочном порядке обратиться за ее назначением, иначе она будет начислена только с месяца обращения.

Рада приняла в первом чтении законопроект о защите прав должников. ВР приняла за основу законопроект №2133 о защите прав должников в ходе ведения коллекторской деятельности. Так, законопроект предлагает запретить коллекторам запугивать должников, дезинформировать их, угрожать и предоставлять им ложные данные относительно их задолженности.

“Киевгорстрой” достроит все объекты “Укрбуда”. В “Киевгорстрое” подтвердили намерения завершить строительство всех объектов “Укрбуда”. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил: “Мы знаем этот вопрос, мы хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. Здесь все команды работали вместе, и Офис президента, и правоохранительные органы, чтобы решить этот вопрос”.

Е-кабинет застройщика. Сегодня Кабмин презентовал электронный кабинет застройщика. Поначалу система будет работать для наименее рисковых объектов строительства. Через несколько месяцев будут доступны онлайн-услуги в отношении объектов, которые по классу относятся к объектам со средними и значительными последствиями. В Кабмине отмечают, что запуск электронного кабинета застройщика – это только первый шаг на пути борьбы с коррупцией в строительной сфере.

В Минцифры анонсировали новые е-услуги. В Минцифры работают над новыми электронными проектами. Например, изменение места регистрации, чтобы приходило извещение о том, что кто-то хочет к вам прописаться; технология Smart ID, когда с телефона можно будет подписать все электронные услуги.

Что лучше – кредит или кредитная карта. Занять деньги у банка можно разными способами. Самые популярные – оформить кредит или кредитную карту. В путеводителе Finance.ua рассказываем, чем отличаются эти два способа, и что выгоднее.