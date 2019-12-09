Кабмин презентовал электронный кабинет застройщика

Запуск электронного кабинета застройщика – это только первый шаг на пути борьбы с коррупцией в строительной сфере. К декабрю 2020 году должна заработать электронная система, в которой будут зафиксированы все процессы в строительной сфере в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

“Чем быстрее мы переведем государство в смартфон, тем меньше станет коррупции на среднем и низовом уровне, тем качественнее будут данные в государстве, тем качественнее мы сможем предоставлять сервисы. Строительство – это традиционно одна из самых коррумпированных сфер – все эти 5 долларов за метр, это все очень хорошо известно, поэтому борьба с коррупцией в сфере строительства является едва ли не главной задачей. И именно поэтому, собственно, сегодня презентация этого продукта, первый очень серьезный шаг для борьбы с коррупцией очень важен”, – пояснил Гончарук.

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По словам Гончарука, теневой рынок посреднических услуг при выдаче лицензий на строительство составляет примерно 100 млн грн в год.

Запуск е-кабинета будет происходить в несколько этапов:

поначалу система будет работать для наименее рисковых объектов строительства (СС1), а это жилые и промышленные здания (до четырех этажей), а также – объекты линейной инфраструктуры и даже дороги, доля которых превышает 80% рынка. Это будет касаться всех этапов строительства: подготовительных и строительных работ, а также – принятия здания в эксплуатацию;

через несколько месяцев будут доступны онлайн-услуги также в отношении объектов, которые по классу относятся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями.

Информация в е-кабинете будет проверяться автоматически, в том числе – в отношении права собственности на участок и его целевого назначения, параметров соответствия объекта к СС1: квадратура, количество этажей и т.д.

Онлайн-сервис доступен на портале ГАСИ по ссылке , через вход в личный кабинет.

Электронный кабинет застройщика должен начать работу 24 декабря 2019 года.