Кабмин презентовал электронный кабинет застройщика

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Запуск электронного кабинета застройщика – это только первый шаг на пути борьбы с коррупцией в строительной сфере. К декабрю 2020 году должна заработать электронная система, в которой будут зафиксированы все процессы в строительной сфере в Украине.
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
“Чем быстрее мы переведем государство в смартфон, тем меньше станет коррупции на среднем и низовом уровне, тем качественнее будут данные в государстве, тем качественнее мы сможем предоставлять сервисы. Строительство – это традиционно одна из самых коррумпированных сфер – все эти 5 долларов за метр, это все очень хорошо известно, поэтому борьба с коррупцией в сфере строительства является едва ли не главной задачей. И именно поэтому, собственно, сегодня презентация этого продукта, первый очень серьезный шаг для борьбы с коррупцией очень важен”, – пояснил Гончарук.
Читайте также: Оценка недвижимости: Рада не отменила упрощенную модель
По словам Гончарука, теневой рынок посреднических услуг при выдаче лицензий на строительство составляет примерно 100 млн грн в год.
Запуск е-кабинета будет происходить в несколько этапов:
Информация в е-кабинете будет проверяться автоматически, в том числе – в отношении права собственности на участок и его целевого назначения, параметров соответствия объекта к СС1: квадратура, количество этажей и т.д.
Онлайн-сервис доступен на портале ГАСИ по ссылке, через вход в личный кабинет.
Электронный кабинет застройщика должен начать работу 24 декабря 2019 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Министр юстиции недоволен зарплатойВчера, 16:45 - 1356 14
Нашли способ полностью заряжать электромобили за 5 минутВчера, 22:00 - 3606 13
Тенденция оттока рабсилы заграницу почти прекратилась - замглавы НБУВчера, 16:01 - 2572 12
Норвегия приостанавливает строительство СЭС в Украине8 ч. назад - 2199 10
Рада предварительно приняла закон, запрещающий коллекторам запугивать должников4 ч. назад - 798 4
Национальный банк снизил учетную ставкуВчера, 14:45 - 4213 1
Нашли способ полностью заряжать электромобили за 5 минутВчера, 22:00 - 3606 13
Размер штрафов за несвоевременно уплаченный налог на прибыльВчера, 19:00 - 3112 1
Тенденция оттока рабсилы заграницу почти прекратилась - замглавы НБУВчера, 16:01 - 2572 12
Норвегия приостанавливает строительство СЭС в Украине8 ч. назад - 2199 10
Xiaomi представила новый электробайк из серии QicycleОколо часа назад - 44
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 676
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 2181 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2104 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 1051