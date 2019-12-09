Рада предварительно приняла закон, запрещающий коллекторам запугивать должников

Верховная Рада приняла за основу депутатский законопроект №2133 о защите прав должников в ходе ведения коллекторской деятельности, который предлагает запретить коллекторам запугивать должников, дезинформировать их, угрожать и предоставлять им ложные данные относительно их задолженности.

Законопроект в первом чтении поддержали 309 народных депутатов.

Законопроектом предлагается:

запретить коллекторам использовать угрозы, запугивания, вульгарную или нецензурную лексику, фразы, оскорбляющие личную честь и достоинство должника или его представителей, грубый тон разговора, а также прибегать к подобным действиям, нарушающим общественный порядок и спокойствие граждан;

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запретить представителям коллекторских компаний беспокоить должника, членов его семьи в рабочие дни в период с 20:00 до 9:00, а также в выходные и нерабочие дни;

запретить коллекторам намеренно предоставлять должнику ложную информацию о просроченной задолженности и последствиях этого;

ввести механизм защиты прав должников.

За нарушение предусмотрен административный штраф:

от 5 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 тыс. грн до 170 тыс. грн);