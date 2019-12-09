Украинцам советуют активнее обращаться за субсидиями

Министерство социальной политики Украины призывает желающих получить субсидию на жилищно-коммунальные услуги в полном объеме в срочном порядке обратиться за ее назначением, иначе она будет начислена только с месяца обращения.

Об этом во время брифинга сказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, сообщает пресс-служба министерства.

“На сегодня действует норма, которая предусматривает, что обращения за оформлением жилищной субсидии поступают в течение двух месяцев с начала отопительного периода. В таком случае субсидия назначается с начала отопительного сезона. Если обращение пришло по истечении двух месяцев, то субсидия будет начисляться с месяца, в котором поступила заявка “, – пояснил Виталий Музыченко.

Есть несколько вариантов обращения за субсидией:

можно заполнить декларацию, вложить ее в конверт и отправить по адресу управления соцзащиты по почте;

можно использовать электронную форму и подать документы, заверяя электронно-цифровой подписью.

Гражданин может сам выбрать способ получения субсидии:

наличное возмещение приходит вместе с пенсией или параллельно;

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безнал администрируется Ощадбанком и поступает сразу на счет поставщика услуг. Это важно для того, чтобы не образовывалось задолженностей за потребленные коммунальные услуги.

Если льготнику не начислили помощь:

необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства для уточнения данных о себе и членах семьи;

после этого информация в реестре будет откорректирована, а сумма субсидии доначислена с октября месяца.

Справка Finance.ua:

По состоянию на ноябрь этого года состоялась 100% выплата всех субсидий 3 млн хозяйствам – наличных выплат на сумму 3,1 млрд грн и безналичных на сумму 191 млн грн.