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Украинцам советуют активнее обращаться за субсидиями

Украинцам советуют активнее обращаться за субсидиями

Министерство социальной политики Украины призывает желающих получить субсидию на жилищно-коммунальные услуги в полном объеме в срочном порядке обратиться за ее назначением, иначе она будет начислена только с месяца обращения.

Об этом во время брифинга сказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, сообщает пресс-служба министерства.

“На сегодня действует норма, которая предусматривает, что обращения за оформлением жилищной субсидии поступают в течение двух месяцев с начала отопительного периода. В таком случае субсидия назначается с начала отопительного сезона. Если обращение пришло по истечении двух месяцев, то субсидия будет начисляться с месяца, в котором поступила заявка “, – пояснил Виталий Музыченко.

Есть несколько вариантов обращения за субсидией:

  • можно заполнить декларацию, вложить ее в конверт и отправить по адресу управления соцзащиты по почте;
  • можно использовать электронную форму и подать документы, заверяя электронно-цифровой подписью.

Гражданин может сам выбрать способ получения субсидии:

  • наличное возмещение приходит вместе с пенсией или параллельно;

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  • безнал администрируется Ощадбанком и поступает сразу на счет поставщика услуг. Это важно для того, чтобы не образовывалось задолженностей за потребленные коммунальные услуги.

Если льготнику не начислили помощь:

  • необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства для уточнения данных о себе и членах семьи;
  • после этого информация в реестре будет откорректирована, а сумма субсидии доначислена с октября месяца.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на ноябрь этого года состоялась 100% выплата всех субсидий 3 млн хозяйствам – наличных выплат на сумму 3,1 млрд грн и безналичных на сумму 191 млн грн.
  • Средний размер субсидии составил – 800 грн на человека и 1200 грн на семью. Более 50% получателей имеют субсидию в размере 25-50%.

Как сэкономить на коммуналке

По материалам Finance.UA
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