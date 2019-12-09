Украинцам советуют активнее обращаться за субсидиями

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Министерство социальной политики Украины призывает желающих получить субсидию на жилищно-коммунальные услуги в полном объеме в срочном порядке обратиться за ее назначением, иначе она будет начислена только с месяца обращения.
Об этом во время брифинга сказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, сообщает пресс-служба министерства.
“На сегодня действует норма, которая предусматривает, что обращения за оформлением жилищной субсидии поступают в течение двух месяцев с начала отопительного периода. В таком случае субсидия назначается с начала отопительного сезона. Если обращение пришло по истечении двух месяцев, то субсидия будет начисляться с месяца, в котором поступила заявка “, – пояснил Виталий Музыченко.
Есть несколько вариантов обращения за субсидией:
Гражданин может сам выбрать способ получения субсидии:
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Если льготнику не начислили помощь:
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