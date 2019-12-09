Субсидии наличными: в Минсоцполитики приготовили изменения для льготников

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Минсоцполитики инициирует изменения, которые позволят льготникам переходить на наличную форму в течение всего отопительного сезона, а не ограничиваться датой до 15 октября.
О соответствующих изменениях в порядке предоставления льгот сообщил заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко, передает пресс-служба ведомства в FACEBOOK.
Что изменится: с 1 января 2020 года тем, кто захочет перейти на наличную форму субсидий, разрешат осуществлять переход в любое время. Сейчас же определено, что субсидианты должны принять решение, в какой форме получать выплату до 15 октября.
“Сегодня на субсидию в наличной форме имеют право домохозяйства, обратившиеся с заявлением и предоставившие банковский счет до 15 октября. То есть они получают деньги «на руки» через отделения Ощадбанка и Укрпочты. Самостоятельно оплачивают счета. Всем остальным субсидию начисляют на безналичный счет Ощадбанка. Далее банк рассчитывается с поставщиками коммунальных услуг”, – отметил Музыченко.
Сейчас решение об изменениях в предоставлении субсидий наличными ожидает согласования Кабинета Министров Украины.
“Для максимального распространения информации мы на сайте Минсоцполитики разместим дорожную карту процесса и распространим по всем региональным управлениям соцзащиты, чтобы каждый льготник мог принять удобное для себя решение”, – заявили в Минсоцполитики.
С 1 октября 2019 действуют две модели монетизации:
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