0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 73 0

Субсидии наличными: в Минсоцполитики приготовили изменения для льготников

Субсидии наличными: в Минсоцполитики приготовили изменения для льготников

Минсоцполитики инициирует изменения, которые позволят льготникам переходить на наличную форму в течение всего отопительного сезона, а не ограничиваться датой до 15 октября.

О соответствующих изменениях в порядке предоставления льгот сообщил заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко, передает пресс-служба ведомства в FACEBOOK.

Что изменится: с 1 января 2020 года тем, кто захочет перейти на наличную форму субсидий, разрешат осуществлять переход в любое время. Сейчас же определено, что субсидианты должны принять решение, в какой форме получать выплату до 15 октября.

“Сегодня на субсидию в наличной форме имеют право домохозяйства, обратившиеся с заявлением и предоставившие банковский счет до 15 октября. То есть они получают деньги «на руки» через отделения Ощадбанка и Укрпочты. Самостоятельно оплачивают счета. Всем остальным субсидию начисляют на безналичный счет Ощадбанка. Далее банк рассчитывается с поставщиками коммунальных услуг”, – отметил Музыченко.

Приват24 пенсия, субсидия и другие соцвыплаты

Сейчас решение об изменениях в предоставлении субсидий наличными ожидает согласования Кабинета Министров Украины.

“Для максимального распространения информации мы на сайте Минсоцполитики разместим дорожную карту процесса и распространим по всем региональным управлениям соцзащиты, чтобы каждый льготник мог принять удобное для себя решение”, – заявили в Минсоцполитики.

Справка Finance.ua:

С 1 октября 2019 действуют две модели монетизации:

  • Безналичная форма (средства перечисляются на персональный аккаунт получателя в АО “Ощадбанк”, откуда направляются только на оплату жилищно-коммунальных услуг);
  • Наличная форма (наличные выплачиваются непосредственно получателю).
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.