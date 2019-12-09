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В Минцифры анонсировали новые е-услуги

В Минцифры анонсировали новые е-услуги

Министерство цифровой трансформации Украины работает над многими новыми электронными проектами, а также намерено запустить государственную IT-компанию.

Об этом рассказал вице-премьер-министр, Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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“Работаем над изменением места регистрации, чтобы тебе просто приходило извещение о том, что некий человек хочет к тебе прописаться – ты нажимаешь “да” – и все, и не нужно идти в ЦПАУ, стоять в очереди и тому подобное. Работаем над технологией Smart ID, когда ты подписываешь с телефона все электронные услуги, и не нужно для этого носить с собой какую-то защищенную флешку, и еще много-много услуг, в том числе электронный паспорт”, – сказал Федоров.

По его словам, в Министерстве параллельно очень много работы, планируется каждые две недели обнародовать новый релиз, чтобы украинцы наблюдали прогресс и могли пользоваться услугами.

“Для этого мы запускаем государственную IT-компанию. Мы очень хотим создать рыночные условия, чтобы к нам переходили лучшие специалисты из разных компаний, потому что я считаю, что “государство в смартфоне” – это амбициозный проект, который есть на сегодня в IT”, – сказал министр.

По материалам УНН
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