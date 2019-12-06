День финансов, 9 декабря: плюсы от договоренности с МВФ, запуск новой таможни, программа энергоэффективности от Кабмина

Понедельник, 9 декабря. Особенности нового Кодекса из процедуры банкротства и программы энергоэффективности.

Плюсы от договоренности с МВФ. Вчера Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности по новой программе сотрудничества. По мнению экономиста Бориса Кушнирука, сотрудничество будет способствовать повышению доверия международных кредиторов в отношении Украины.

В то же время, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявляет, что соглашение с МВФ позволит получить 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС на выгодных условиях в ближайшие месяцы.

Новая таможня. Вчера, 8 декабря, в Украине официально заработала Государственная таможенная служба, которой передали полномочия Государственной фискальной службы. В ГТС полноценной работы ожидали в начале декабря.

Экономия в платежках. Кабмин планирует ввести новую программу внедрения энергоэффективных мероприятий, в пределах которой тепломодернизация многоквартирных домов будет проходить при посредничестве муниципалитетов. Жители должны будут предоставить согласие на общем собрании и выплатить часть стоимости проекта после его завершения, когда получат реальную экономию в платежках.

Новый Кодекс из процедуры банкротства. Заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец сообщила, что новый Кодекс из процедуры банкротства вводит принцип солидарной ответственности, что сделает невозможным существование определенных преступных экономических схем.

Работу за границей рассматривают 35% украинцев. Согласно опросу Социологической группы “Рейтинг”, 35% жителей Украины раздумывали над идеей эмиграции за границу для поиска там работы. Больше всего желающих работать за границей – в Ивано-Франковске, Луцке, меньше всего – в Херсоне и Полтаве.