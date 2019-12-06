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В Минюсте рассказали о новой процедуре банкротства

В Минюсте рассказали о новой процедуре банкротства

Новый Кодекс из процедуры банкротства в Украине вводит принцип солидарной ответственности, делает невозможным существование преступных экономических схем.

Об этом в интервью “Общественное радио” сообщила заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец.

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“О новой процедуре банкротства. Изменилось достаточно много. Мы отстояли позицию, что должны уже запускать этот процесс и в процессе посмотреть, как оно будет работать. Говорить, что этот институт будет бестолковым – это теория, надо посмотреть и понять, почему, собственно, эти процессы так прописали, как усовершенствовать”, – отметила Коломиец.

С ее слов, многие участники рынка предлагают внести их предложения в Кодекс.

“Кодекс вводит новый принцип солидарной ответственности, который сейчас немножечко даже некоторых управленцев и владельцев напугал. Они переживают, что если не сообщат и не начнут процедуру банкротства, их могут привлечь к ответственности, что они, фактически, довели до неплатоспросможности. Это очень хорошая инициатива, потому что мы прекрасно понимаем, что это делает невозможным существование определенных преступных экономических схем в самом начале”, – отметила заместитель министра.

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Коломиец подчеркнула, что на сегодня в Украине перевели все продажи имущества банкротов на систему ProZorro.

“Существенных изменений, которые откатят назад, мы делать не будем. Сейчас два законопроекта в ВР зарегистрированы, и мы уже договорились, что доработаем их перед вторым чтением, для того, чтобы, собственно, сделать то, что хотят Минюст и депутаты для развития института, а не для того, чтобы точечно что-то решить”, – подытожила Коломиец.

По материалам УНН
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