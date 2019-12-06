Правительство анонсировало новую программу энергоэффективности

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Кабинет Министров Украины с 2020 года планирует ввести новую программу внедрения энергоэффективных мероприятий, в пределах которой тепломодернизация многоквартирных домов будет проходить при посредничестве муниципалитетов.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью «РБК-Украина».
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«В следующем году мы попробуем запустить параллельное «окно» по логике top-down (сверху вниз), по которой весомую роль в организации и выполнении проекта будут играть муниципалитеты. При этом, конечно, жители должны предоставить согласие на общем собрании и выплатить часть стоимости проекта после его завершения, когда получат реальную экономию в платежках», — сообщил Гончарук.
Соответствующую программу будут реализовывать через Фонд энергоэффективности. По словам Гончарука, сейчас Фонд работает по другой схеме: «снизу вверх», в рамках которой решение провести термомодернизацию должно принять ОСМД и в дальнейшем реализовывать его и заниматься привлечением средств.
В новой схеме термомодернизации правительства ключевую роль должен играть городской голова, который должен организовать процесс термомодернизации в своем городе
«Мы сейчас детально прорабатываем этот подход и собираем команду экспертов, которые смогут максимально быстро воплотить это в жизнь», — добавил Гончарук.
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