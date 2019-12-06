Треть украинцев думают о переезде на работу за границу (инфографика)

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В сентябре 2019 года 35% жителей украинских городов раздумывали над идеей эмиграции за границу для поиска там работы, 63% респондентов об этом не думали.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы “Рейтинг”.
По данным опроса, для 50% желающих уехать за границу мотивом является обеспечение материальных потребностей семьи, для 27% важна самореализация, а 17% респондентов не верят в будущее Украины.
Мотивы миграции:
Наиболее желанным странами для миграции для украинцев являются Германия (31%) и Польша (27%).
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Больше всего желающих работать за границей – в западных городах – Ивано-Франковске, Луцке, Черновцах и Ровно (более 40%), меньше всего – в Херсоне (28%) и Полтаве (31%).
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