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В Украине полноценно заработала новая таможня

В Украине полноценно заработала новая таможня

В Украине с 8 декабря официально заработала Государственная таможенная служба (ГТС), которой передали полномочия Государственной фискальной службы.

Об этом сообщает пресс-центр в Facebook.

В частности, в ГТС напомнили, что до запуска таможни:

- сократили количество региональных таможен с 26 до 16;

- депутаты предварительно поддержали переход к одному юридическому лицу;

- приняли закон о создании института авторизованных экономических операторов;

- приняли закон о режиме общего транзита;

- запустили тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан;

- создали калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей.

15 ноября в Государственной таможенной службе завершили регистрацию всех региональных таможен. Начала полноценной работы ожидали в начале декабря.

По материалам Finance.UA
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