В Украине полноценно заработала новая таможня

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В Украине с 8 декабря официально заработала Государственная таможенная служба (ГТС), которой передали полномочия Государственной фискальной службы.
Об этом сообщает пресс-центр в Facebook.
В частности, в ГТС напомнили, что до запуска таможни:
- сократили количество региональных таможен с 26 до 16;
- депутаты предварительно поддержали переход к одному юридическому лицу;
- приняли закон о создании института авторизованных экономических операторов;
- приняли закон о режиме общего транзита;
- запустили тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан;
- создали калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей.
15 ноября в Государственной таможенной службе завершили регистрацию всех региональных таможен. Начала полноценной работы ожидали в начале декабря.
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