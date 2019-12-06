В Украине полноценно заработала новая таможня

В Украине с 8 декабря официально заработала Государственная таможенная служба (ГТС), которой передали полномочия Государственной фискальной службы.

Об этом сообщает пресс-центр в Facebook .

В частности, в ГТС напомнили, что до запуска таможни:

- сократили количество региональных таможен с 26 до 16;

- депутаты предварительно поддержали переход к одному юридическому лицу;

- приняли закон о создании института авторизованных экономических операторов;

- приняли закон о режиме общего транзита;

- запустили тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан;

- создали калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей.

15 ноября в Государственной таможенной службе завершили регистрацию всех региональных таможен. Начала полноценной работы ожидали в начале декабря.