Украина и МВФ договорились о новой программе на 4 миллиарда

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Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности по новой программе сотрудничества.
Об этом сообщала пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского по итогам разговора главы государства с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере 4 миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ.
Зеленский: “Наш разговор был очень конструктивным. Обрадованный, что мы нашли полное понимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ. Новая программа сотрудничества с МВФ целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинском. Нас не устраивают текущие темпы экономического роста, и поэтому для ускорения роста экономики мы совместно с нашими международными партнерами продолжать реформы, чтобы догонять наших соседей по уровнем экономического развития и благосостояния”.
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