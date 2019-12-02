День финансов, 6 декабря: дальнейшая судьба ПриватБанка и Укрбуда, упрощение кредитования ФЛП

Пятница, 6 декабря: об упрощениях для кредитования ФЛП и в сфере недвижимости, судьбе ПриватБанка и Укрбуда:

Нацбанк упростил банкам кредитование ФЛП. Правление НБУ утвердило изменения, которые должны упростить условия кредитования банками физических лиц – предпринимателей. Изменениями предусмотрено, что для оценки физических лиц-предпринимателей банки также смогут использовать портфельный подход. Это правило будет распространено на все кредиты ФОПам к 5 млн грн.

Ликвидация схем в сфере недвижимости. ВР приняла закон с необходимыми поправками в Налоговый кодекс относительно регистрации информации отчетов об оценке объектов недвижимости. В связи с этим сбор за справку для покупки и продажи недвижимости отменят. Ранее при покупке или продаже недвижимости нужно было приобрести справку оценки стоимости недвижимости из единой базы. Авторизованные Фондом госимущества электронные площадки за свои “услуги” взимали с оценщиков и нотариусов по 680-1800 грн.

Бизнес оценил фискальное давление на него. Согласно проведенному исследованию, украинский бизнес ухудшил оценку налоговой системы Украины. Об этом говорится в исследовании Европейской бизнес-ассоциации. Неудовлетворенность налоговым законодательством возросла до 26%. Раньше было 23%. Наиболее оптимистичные настроения относительно состояния налоговой системы предприниматели чувствовали в конце 2018 – начале 2019 года.

Ситуация с “Укрбудом”. В компании “Интергал-Буд” заявили, что рассматривают возможность завершения проектов “Укрбуда”, но какие-либо зафиксированные договоренности сейчас отсутствуют. В компании добавили, что государство не может оставаться в стороне и должно отреагировать на обращения и акции протеста обманутых покупателей “Укрбуда”. Напомним, что утром 5 декабря в Киеве на улице Банковой под зданием Офиса Президента инвесторы более 20 жилых комплексов госкорпорации “Укрбуд” провели митинг в связи с полной остановкой строительства домов в разных регионах Украины.

Судьба ПриватБанка. Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о дальнейшей судьбе ПриватБанка: его планируют приватизировать и снова вернуть на частный рынок. На вопрос о вероятном слиянии Приватбанка и Ощадбанка Маркарова ответила, что планов о слиянии с Ощадбанком нет.

Кстати, у ПриватБанка самая развернутая сеть отделений, банкоматов и терминалов в Украине, это сделало его карты ключевым средством взаиморасчетов для миллионов украинцев. Если вы хотите узнать 5 популярных способов пополнить карту «Привата» – читайте новый путеводитель Finance.ua Пополнение карты Приватбанка – просто, быстро, удобно 💳