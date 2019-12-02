Нацбанк упростил банкам кредитование ФЛП

Правление НБУ утвердило изменения, которые должны упростить условия кредитования банками физических лиц – предпринимателей.

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Соответствующие изменения определены постановлением № 147 Правления Национального банка от 05 декабря 2019 года “Об утверждении Изменений в Положение об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям” (Положение № 351).

Изменения вступают в силу с 7 декабря 2019 года.

Изменениями предусмотрено – для оценки физических лиц-предпринимателей банки также смогут использовать портфельный подход. Это правило будет распространено на все кредиты ФЛП до 5 млн грн. Ключевым фактором оценки рисков заемщиков будет своевременность погашения долга.

Что это даст:

если заемщики не будут допускать просрочек по своим обязательствам, предоставленные им кредиты будут считаться высококачественными. По таким кредитам банки будут определять минимальный кредитный риск.

упрощенный подход к оценке кредитных рисков физических лиц – предпринимателей также упростит формальные процедуры кредитного администрирования.

расширит возможности банков кредитовать МСБ и упростит предпринимателям доступ к кредитным ресурсам.

“Возобновление кредитования зависит, в частности, от простоты получения кредита. Мы хотим обеспечить такие условия, когда и малый бизнес имеет доступ к финансированию, и в то же время риски для банков и системы в целом остаются низкими и контролируемыми, сохраняется ценовая и финансовая стабильность. Это один из шагов в нужном направлении и логическое продолжение работы по активизации кредитования, которое обеспечит устойчивый экономический рост”, – прокомментировала первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.

Справка Finance.ua: