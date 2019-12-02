"Добудуйте!" — под офисом Зеленского митингуют инвесторы "Укрбуда"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Утром 5 декабря в Киеве на улице Банковой под зданием Офиса Президента Украины инвесторы более 20 жилых комплексов госкорпорации “Укрбуд” проводят митинг в связи с полной остановкой строительства домов в разных регионах Украины.
Как сообщает корреспондент Delo.ua, на митинге присутствуют около тысячи человек со всей Украины. Люди требуют возобновить строительство жилищных комплексов. Многие привели на митинг своих детей.
Около 9:30 участники акции выложили под парадной лестницей к ОП сотни пар домашних тапок, которые символизируют людей, которые так и не заехали в новое жилье. Люди скандируют: “Добудуйте!”, “Ганьба!”.
На месте дежурит полиция диалога, около десятка копов и несколько человек из Нацгвардии. Представителей “Укрбуда” на митинге нет. Из Офиса президента к митингующим также никто не вышел.
“Я готов на крайности! У меня украли 45 тысяч долларов, а дом не достроили!” — заявил Анатолий, один из инвесторов ЖК “Урбан парк” в Киеве.
В то же время, как сообщает корреспондент Delo.ua, возле ограды по стороне “Дома с химерами” находятся молодые люди спортивной внешности, которые кричат слоганы против главы Офиса президента Украины Андрея Богдана и мэра Киева Виталия Кличко. Инвесторы “Укрбуда” говорят, что, маскируясь под жертв застройщика, эти люди скандируют политические лозунги.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Раде озвучили план "Б" на случай проблем с газом этой зимойВчера, 15:17 - 1708 14
В Нацбанке объяснили стремительное падение курса валютВчера, 20:00 - 4864 5
Президент анонсировал 5% кредиты для бизнеса (видео)Вчера, 09:00 - 3268 5
Дороги из отходов: в Украине разрешили строить дороги из шлаков и золы2 ч. назад - 856 4
Некоторым киевлянам снизили цены на теплоВчера, 17:06 - 1230 3
В Нацбанке объяснили стремительное падение курса валютВчера, 20:00 - 4864 5
Физлицам могут ввести упрощенную систему ведения бизнесаВчера, 11:04 - 3094 3
Ярославский купил банк Пинчука - СМИВчера, 12:30 - 2613
Средняя цена на землю в регионах Украины (инфографика)Вчера, 21:09 - 2580
Госслужащим больше не будут давать беспроцентные кредиты на квартируВчера, 14:30 - 2247 1
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)Вчера, 17:10 - 376
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 537
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1709
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3510 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 4988 3