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"Добудуйте!" — под офисом Зеленского митингуют инвесторы "Укрбуда"

"Добудуйте!" — под офисом Зеленского митингуют инвесторы "Укрбуда"

Утром 5 декабря в Киеве на улице Банковой под зданием Офиса Президента Украины инвесторы более 20 жилых комплексов госкорпорации “Укрбуд” проводят митинг в связи с полной остановкой строительства домов в разных регионах Украины.

Как сообщает корреспондент Delo.ua, на митинге присутствуют около тысячи человек со всей Украины. Люди требуют возобновить строительство жилищных комплексов. Многие привели на митинг своих детей.

Около 9:30 участники акции выложили под парадной лестницей к ОП сотни пар домашних тапок, которые символизируют людей, которые так и не заехали в новое жилье. Люди скандируют: “Добудуйте!”, “Ганьба!”.

На месте дежурит полиция диалога, около десятка копов и несколько человек из Нацгвардии. Представителей “Укрбуда” на митинге нет. Из Офиса президента к митингующим также никто не вышел.

“Я готов на крайности! У меня украли 45 тысяч долларов, а дом не достроили!” — заявил Анатолий, один из инвесторов ЖК “Урбан парк” в Киеве.

В то же время, как сообщает корреспондент Delo.ua, возле ограды по стороне “Дома с химерами” находятся молодые люди спортивной внешности, которые кричат слоганы против главы Офиса президента Украины Андрея Богдана и мэра Киева Виталия Кличко. Инвесторы “Укрбуда” говорят, что, маскируясь под жертв застройщика, эти люди скандируют политические лозунги.

По материалам Дело
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