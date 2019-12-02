Сбор за справку для покупки и продажи недвижимости отменят

ВР приняла закон о ликвидации схем в сфере недвижимости с необходимыми поправками в Налоговый кодекс относительно регистрации информации отчетов об оценке объектов недвижимости.

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Об этом говорится в законе № 2047-д “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества”.

Цель законопроекта – упрощения процедуры оценки недвижимых объектов путем ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости.

Когда заработает – с 1 января 2020 года.

Как было раньше. При покупке или продаже недвижимости каждое физическое лицо приносило к нотариусу справку оценки стоимости недвижимости из единой базы. Авторизованные Фондом госимущества электронные площадки за свои “услуги” взимали с оценщиков (регистрация отчета) и нотариусов (проверка регистрации) по 680-1800 грн.

Как отмечают в пояснительной записке, по состоянию на 10 октября 2019 года с населения в пользу площадок было взыскано более 700 млн грн, то есть более 1 млн грн в день “из воздуха”.

Как будет сейчас – будет бесплатный доступ, внесение и проверка информации в Единой базе на безоплатной основе. Получать данные о стоимости можно будет в модуле Фонда госимущества.

Мои Fiнансы:

Налоги при сделке купли-продажи недвижимости:

Госпошлина в размере 1% от стоимости недвижимого имущества (дом, квартира, комната, дача или садовый дом), согласно договору купли-продажи.

Сбор в Пенсионный Фонд Украины в размере 1% от стоимости недвижимого имущества. Эту оплату нужно совершить обязательно до проведения регистрации сделки у нотариуса.

Возможен налог на доход от продаж ( НДФЛ ) в размере 5% от указанной стоимости недвижимости в договоре купли-продажи (если налогоплательщик в течение одного отчетного года совершил более одной сделки).

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