Крепкая гривна плохо повлияла на рынок недвижимости - эксперт

Несмотря на бум жилого строительства, спрос на квартиры в Украине остается низким. Как объяснили эксперты, в этом ключе существенную роль играет политическая и экономическая ситуация в стране.

Одной из причин снижения спроса на недвижимость стало укрепление гривны, отметил коммерческий директор мини-города SVITLO PARK Александр Панфилов.

“Все понимают, что нет объективных причин для резкого укрепления национальной валюты более чем на 7%. Кроме того, в бюджете на 2020 год заложен курс американского доллара, превышающий 27 грн. Поэтому часть покупателей переходит в категорию отложенного спроса. Следовательно, в отдельных проектах, преимущественно эконом-класса, продажи снижаются до 50%”, – рассказал Панфилов.