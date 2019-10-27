0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 335 0

Крепкая гривна плохо повлияла на рынок недвижимости - эксперт

Крепкая гривна плохо повлияла на рынок недвижимости - эксперт

Несмотря на бум жилого строительства, спрос на квартиры в Украине остается низким. Как объяснили эксперты, в этом ключе существенную роль играет политическая и экономическая ситуация в стране.

Одной из причин снижения спроса на недвижимость стало укрепление гривны, отметил коммерческий директор мини-города SVITLO PARK Александр Панфилов.

“Все понимают, что нет объективных причин для резкого укрепления национальной валюты более чем на 7%. Кроме того, в бюджете на 2020 год заложен курс американского доллара, превышающий 27 грн. Поэтому часть покупателей переходит в категорию отложенного спроса. Следовательно, в отдельных проектах, преимущественно эконом-класса, продажи снижаются до 50%”, – рассказал Панфилов.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.