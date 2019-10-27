Крепкая гривна плохо повлияла на рынок недвижимости - эксперт

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Несмотря на бум жилого строительства, спрос на квартиры в Украине остается низким. Как объяснили эксперты, в этом ключе существенную роль играет политическая и экономическая ситуация в стране.
Одной из причин снижения спроса на недвижимость стало укрепление гривны, отметил коммерческий директор мини-города SVITLO PARK Александр Панфилов.
“Все понимают, что нет объективных причин для резкого укрепления национальной валюты более чем на 7%. Кроме того, в бюджете на 2020 год заложен курс американского доллара, превышающий 27 грн. Поэтому часть покупателей переходит в категорию отложенного спроса. Следовательно, в отдельных проектах, преимущественно эконом-класса, продажи снижаются до 50%”, – рассказал Панфилов.
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