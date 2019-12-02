Бизнес оценил фискальное давление на него (инфографика)

Согласно проведенному исследованию, украинский бизнес ухудшил оценку налоговой системы Украины.

Об этом говорится в исследовании Европейской бизнес-ассоциации.

Опрос за период апрель – октябрь 2019 года демонстрирует некоторое ухудшение настроений экспертов. Показатель Индекса составил 2,90 баллов из 5 возможных, по сравнению с 2,98 в предыдущем периоде.

Наиболее оптимистичные настроения относительно состояния налоговой системы предприниматели чувствовали в конце 2018 – начале 2019 года.

Удовлетворенность налоговым законодательством – возросла доля недовольных налоговым законодательством – 26%. Раньше было 23%. 59% экспертов считают качество налогового законодательства Украины удовлетворительным.

Содействие действующего налогового режима ведению бизнеса – 64% респондентов, в прошлом периоде – 68%.

Подготовка налоговой отчетности и администрирования налогов – 18% экспертов оценили положительно, 33% – считают процедуру обременительной.

Фискальное давление – почувствовали на себе 28% респондентов. 29% – давление почти отсутствовало, 9% экспертов не столкнулись с этим явлением в течение исследуемого периода.

Количество недовольных качеством налоговых сервисов – 29%, в предыдущем периоде было 24%. В то же время 33% довольны качеством налогового обслуживания, а еще 38% указали на удовлетворительный уровень услуг.

Справка Finance.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство запускает программу по поддержке малого и среднего предпринимательства. Согласно ей предусматривается:

выдача кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых (выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места);

кредиты под 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн (бизнес, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%);