Маркарова рассказала о дальнейшей судьбе ПриватБанка

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
ПриватБанк планируют приватизировать и снова вернуть на частный рынок.
Об этом рассказала министр финансов Оксана Маркарова в интервью для “Корреспондента”.
“Еще в 2016 году была принята стратегия развития и функционирования ПриватБанка. Она предусматривает, что через пять лет после национализации его нужно приватизировать и снова передать в частные руки. Когда 52% активов банковского сектора находится в госсобственности – это в принципе нездоровая ситуация для рыночной экономики”, – рассказала министр.
Читайте также: ЕБРР озвучил претензии к Украине из-за ПриватБанка
На вопрос журналиста о вероятном слиянии Приватбанка и Ощадбанка Маркарова ответила, что “планов о слиянии с Ощадбанком нет, мы такой вариант не обсуждаем и обсуждать не будем”.
Так, ПриватБанк, а также Укргазбанк будут полностью возвращены на частный рынок.
“В Укргазбанке уже начат процесс привлечения Международной финансовой корпорации, с которой мы будем готовить банк к полной продаже. ПриватБанк начнем готовить к приватизации, как только сможем. Относительно Ощадбанка идут переговоры с ЕБРР о частичном вхождении в капитал банка. А от новоизбранного наблюдательного совета Укрэксимбанка мы пока ждем новую стратегию”, – рассказала Маркарова.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему доллар падает, а цены нет - объяснение МинэкономикиВчера, 12:00 - 10803 12
Киевводоканал утвердил новые взносы: за что придется заплатитьВчера, 08:37 - 1858 12
В НБУ назвали преимущества сильной гривныВчера, 14:02 - 3005 9
Строительство «Северного потока-2» возобновили3 ч. назад - 478 4
Средняя цена на землю в регионах Украины (инфографика)Позавчера, 21:09 - 6845 4
Почему доллар падает, а цены нет - объяснение МинэкономикиВчера, 12:00 - 10803 12
Мировой кризис: эксперт рассказал, как он повлияет на курс гривны (видео)Вчера, 13:00 - 5945 1
В НБУ назвали преимущества сильной гривныВчера, 14:02 - 3005 9
Рада отсрочила увеличенные штрафы за ввоз "еврономера"Вчера, 16:01 - 2294 2
Кем и где работают украинские заробитчане (исследование)Вчера, 19:02 - 1668
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)31 мин. назад - 16
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)Позавчера, 17:10 - 786
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 634
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1793
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3660 1