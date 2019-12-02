Маркарова рассказала о дальнейшей судьбе ПриватБанка

ПриватБанк планируют приватизировать и снова вернуть на частный рынок.

Об этом рассказала министр финансов Оксана Маркарова в интервью для “Корреспондента”.

“Еще в 2016 году была принята стратегия развития и функционирования ПриватБанка. Она предусматривает, что через пять лет после национализации его нужно приватизировать и снова передать в частные руки. Когда 52% активов банковского сектора находится в госсобственности – это в принципе нездоровая ситуация для рыночной экономики”, – рассказала министр.

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На вопрос журналиста о вероятном слиянии Приватбанка и Ощадбанка Маркарова ответила, что “планов о слиянии с Ощадбанком нет, мы такой вариант не обсуждаем и обсуждать не будем”.

Так, ПриватБанк, а также Укргазбанк будут полностью возвращены на частный рынок.

“В Укргазбанке уже начат процесс привлечения Международной финансовой корпорации, с которой мы будем готовить банк к полной продаже. ПриватБанк начнем готовить к приватизации, как только сможем. Относительно Ощадбанка идут переговоры с ЕБРР о частичном вхождении в капитал банка. А от новоизбранного наблюдательного совета Укрэксимбанка мы пока ждем новую стратегию”, – рассказала Маркарова.