День финансов, 18 ноября: вера в валютные депозиты, Зеленский и автокресла, три года для 5G

Понедельник, 18 ноября. Депозиты могут быть разными. К примеру, валютными… или без налогов:

Депозиты без налогов. Депутаты от партии “Слуга народа” предложили освободить от налогообложения налогом на доходы физических лиц депозитные вклады населения. Цель данного законопроекта – снятие налогового бремени с физических лиц – вкладчиков банков, создание дополнительных условий для привлечения средств в банковскую систему Украины от населения.

Вера возвращается? На конец третьего квартала 2019 года продолжали расти гривневые вложения населения и бизнеса в банках — на 12,7% и 14,3% в годовом измерении соответственно. При этом валютные депозиты украинцев растут самыми высокими темпами за 5 лет.

Немного и о кредитах. Если хотите узнать, как благодаря скорингу повысить качество кредитного портфеля? Как реализовать безопасную инфраструктуру для работы с персональными данными и минимизировать риск утечки информации? Какие факторы влияют на скоринговый балл потенциального клиента? – приходите послушать CEO компании MyCredit Дмитрия Стензя на FinRetail 2019. Он обещает обо всем этом обязательно рассказать. Не верите нам, послушайте его сами.⬇️

Снять “нал” в ресторане. НБУ планирует разрешить украинцам, являющимся держателями электронных платежных средств (например, платежных карточек), получать наличные деньги из касс магазинов и заведений общественного питания и услуг, применяющих РРО. В НБУ считают, что решение поможет уменьшить тенизацию экономики, развивать безналичный сегмент.

Штрафы за перевозку детей без автокресел. Президент Украины подписал Закон “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей”. Напомним, согласно Закону, перевозка детей без автокресел влечет наложение штрафа на водителя в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Прогноз курса доллара от Morgan Stanley. Morgan Stanley прогнозирует, что американские акции и корпоративные облигации будут показывать отстающую динамику в следующем году, а доллар ослабнет на фоне ускорения экономического роста за пределами США.

5G в Украине. В Минцифры сообщили, что реальное использование в Украине технологии 5G может появиться через три года. Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест. По его словам, цель правительства на пять лет — охват 80% домохозяйств фиксированным широкополосным интернетом.