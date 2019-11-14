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В Минцифры рассказали, когда в Украине появится 5G

В Минцифры рассказали, когда в Украине появится 5G

Реальное использование в Украине технологии 5G может появиться через три года.

Об этом в интервью UBR сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест.

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“Я думаю, что реальное использование 5G у нас появится через три года. Такие же предположение высказывали и украинские сотовые операторы. Глава Национальной комиссии регулирования связи и информатизации Александр Животовский заявлял, что тендеры могут пройти и раньше. Но в 2020 году работающих 5G-сетей в Украине точно не будет”, — отметил Шелест.

По его словам, цель правительства на пять лет — охват 80% домохозяйств фиксированным широкополосным интернетом.

“Причем мы подразумеваем не просто предоставить возможность, а не менее 70% — именно подключение и использование услуг. Официальная статистика свидетельствует, что уровень проникновения фиксированного интернета у нас — порядка 30-35”, — пояснил замминистра.

По материалам УБР
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