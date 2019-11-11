В КГГА назвали сроки внедрения 4G в киевском метро

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Интернет стандарта 4G начнут внедрять в метро Киева в первом квартале 2020 года.
Об этом сообщил советник киевского городского головы Максим Бахматов на своей странице в FACEBOOK.
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“Проведены переговоры и согласована общая схема имплементации с ключевыми операторами”, – говорится в сообщении.
Планируется, что в первом квартале 2020 года 4G Internet заработает на таких станциях метро:
До конца 2020 – начала 2021 4G будет работать на всех станциях и во всех туннелях.
По словам Бахматова, в киевском метро будет доступен 4G Internet операторов Vodafone, Kyivstar, Lifecell. К реализации проекта привлекают компанию Huawei Ukraine.
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