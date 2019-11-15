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Валютные депозиты украинцев растут самыми высокими темпами за 5 лет

Валютные депозиты украинцев растут самыми высокими темпами за 5 лет

На конец третьего квартала 2019 года продолжали расти гривневые вложения населения и бизнеса в банках — на 12,7% и 14,3% в годовом измерении соответственно (хотя в квартальном измерении объемы гривневых вкладов населения сократились на 1,1%).

В то же время самыми высокими с 2014 года темпами росли валютные вклады физических лиц.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

“Несмотря на последовательное снижение учетной ставки Национальным банком до 15,5% в октябре, высокая конкуренция среди банков за вкладчиков привела к увеличению ставок по 12-месячным депозитам населения на 0,3 процентных пунктов до 15,8% годовых”, — отметили в НБУ.

Неизменной остается стоимость 12-месячных депозитов населения в долларах США — 3,2%. На этом уровне она находится уже несколько месяцев из-за удержания государственными банками одной из самых высоких на рынке ставок.

Ставки по депозитам бизнеса снизились до 13% годовых, вернувшись к уровню сентября 2018 года.

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По материалам Дело
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