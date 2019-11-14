Президент подписал закон о штрафах за перевозку детей без автокресел

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Президент Украины подписал Закон “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей” № 224-ІХ, который был принят Верховной Радой Украины 29 октября 2019 года.
Об этом сообщается на сайте Президента.
Перевозка детей без автокресел влечет наложение штрафа:
Ранее действующим законодательством не была предусмотрена норма, устанавливающая ответственность за нарушение правил перевозки детей.
Что это даст – обеспечит осознание степени ответственности лиц, перевозящих детей, и тем самым повысит уровень безопасности детей на дороге, будет способствовать уменьшению дорожно-транспортного травматизма и смертности детей.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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