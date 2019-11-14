Президент подписал закон о штрафах за перевозку детей без автокресел

Президент Украины подписал Закон “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей” № 224-ІХ, который был принят Верховной Радой Украины 29 октября 2019 года.

Об этом сообщается на сайте Президента.

Перевозка детей без автокресел влечет наложение штрафа:

на водителя в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан;

повторное правонарушение, совершенное в течение года, наказывается штрафом в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее действующим законодательством не была предусмотрена норма, устанавливающая ответственность за нарушение правил перевозки детей.

Что это даст – обеспечит осознание степени ответственности лиц, перевозящих детей, и тем самым повысит уровень безопасности детей на дороге, будет способствовать уменьшению дорожно-транспортного травматизма и смертности детей.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Мои Fiнансы:

Запрещается перевозить детей, рост которых меньше 145 см, или не достигших 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, которые дают возможность пристегнуть ребенка.

Запрещается перевозить детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля.