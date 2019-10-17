Принят закон о штрафах за перевозку детей без автокресел

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Верховная Рада приняла закон №1150 “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей”.
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
За принятие документа проголосовали 332 народных депутата при минимально необходимых 226.
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Цель закона – обеспечения надлежащей безопасности перевозки детей благодаря установлению административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.
В Кодекс Украины об административных правонарушениях внесены изменения, согласно которым статью 121 дополнили частями, в которых устанавливается административная ответственность за нарушение правил перевозки детей и за совершение такого правонарушения повторно в течение года соответственно.
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