День финансов, 11 ноября: конкурент Glovo и Eats в Киеве, самые прибыльные банки, «спасательный тариф» от Ryanair

Новости понедельника, 11 ноября, словно живое подтверждение фразы: «конкуренция – двигатель прогресса».

Конкурент Glovo и Uber Eats. В столице заработал новый сервис экспресс-доставки еды Raketa. Заявлено, что два-три месяца сервис будет работать бесплатно в «бета-версии». Заявленное время доставки – до 60 минут.

От + 27,4 млрд до – 22 млн. Нацбанк огласил список самых прибыльных банков Украины по итогам января-сентября 2019 года. «На коне» оказался ПриватБанк с прибылью в 27,4 млрд грн. За ним, со значительным отрывом, следует «Райффайзен Банк Аваль» – 3,5 млрд грн, и «Укрэксимбанк» – 2,3 млрд грн. Озвучены и те финучреждения, которые получили самые большие убытки.

Референдум рынку в помощь. В законопроект о рынке земли будет внесен пункт, согласно которому иностранцы получат право покупать украинские земли, земельные участки, только в случае, если на это дано согласие народа на всеукраинском референдуме. Как говорит Зеленский, в ближайшее время Рада разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума, и наконец даст право украинцам решать судьбу того или иного очень важного вопроса.

Залежи в 53 млрд баррелей. Президент Ирана Хасан Роухани предупредил США/сообщил об обнаружении нового месторождения нефти, которое может на треть увеличить запасы государства. Залежи нефти оценивается примерно в 53 миллиарда баррелей и занимают площадь около 2400 квадратных километров в провинции Хузестан.

Рубрика: спросите Маркарову как. Хотите за 4 года значительно уменьшить госдолг Украины? Министр финансов Украины Оксана Маркарова отмечает, что это возможно. Более того, через два года Украина нацелена снизить государственный долг государства до 40% ВВП. При этом наша страна будет стремиться в перспективе к бездефицитному бюджету.

Планы на префектуру Фукусимы. Япония планирует превратить префектуру Фукусима, которая серьезно пострадала в результате аварии на АЭС “Фукусима-1 (“Фукусима-Даити”) в 2011 году, в центр возобновляемой энергетики. Власти страны уже готовят проект объемом 300 млрд иен, предусматривающий строительство на территории префектуры 11 солнечных электростанций и 10 ветропарков совокупной мощностью 600 МВт электроэнергии.

«Спасательный тариф» от Ryanair. Лоукост сообщил о старте продажи билетов по спасательному тарифу (rescue fares) на маршруте Киев – Краков. Напомним, тариф вводится авиакомпанией в связи с решением компании МАУ (Международные авиалинии Украины) прекратить полеты по этому маршруту уже с 14 января 2020 года.