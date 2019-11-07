Ryanair ввел "спасательный тариф" на маршруте Киев - Краков

Ryanair сообщил о старте продажи билетов по спасательному тарифу (rescue fares) на маршруте Киев – Краков.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиакомпании.

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Тариф вводится авиакомпанией в связи с решением компании МАУ (Международные авиалинии Украины) прекратить полеты по этому маршруту с 14 января 2020 года.

Условия. Перелеты по специальному тарифу доступны для бронирования до 14 ноября. Акция распространяется на билеты в период с января по март 2020 года. Количество билетов по низкому тарифу ограничено.

График. Рейсы выполняются 5 раз в неделю (каждый понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье) из киевского аэропорта “Борисполь” в аэропорт Балице.

Раньше Finance.ua сообщал, сколько зарабатывает Ryanair на одном пассажире.