МАУ прекращает рейсы из Киева в Краков и Бангкок

Ввиду нерентабельности с января следующего года МАУ прекращает выполнять регулярные рейсы между Киевом и Краковом, а с марта 2020 года – между Киевом и Бангкоком.

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Сообщается, что с 14 января 2020 года украинский перевозчик прекратит выполнять собственные регулярные рейсы между Киевом и Краковом.

С 16 ноября частотность рейсов, соединяющих Киев и Бангкок, будет снижена до 3 еженедельных рейсов.

Начиная с 29 марта и на весь период летней навигации IATA 2020, воздушное сообщение между столицами Украины и Таиланда будет приостановлено.

Пассажирам, которых коснутся изменения в расписании рейсов МАУ, будет предложен рерутинг при наличии такой возможности, или возврат стоимости билета.