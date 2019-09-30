Сколько Ryanair зарабатывает на одном пассажире

Ryanair известен билетами по 10 евро, однако официальная отчетность авиаперевозчика показывает, что эта сумма не покрывает даже четвертой части реальных затрат.

Средние расходы Ryanair на перевозку одного пассажира в 2019 фискальном году составили 47,02 евро, тогда как средний тариф только 37,03 евро.

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Выйти в плюс авиакомпании помогли дополнительные услуги. В среднем каждый пассажир заказывал их на сумму 17,15 евро. Благодаря этому усредненный доход с одного путешественника составил 54,17 евро, что дало Ryanair плюс 7,15 евро на одном билете.

Учитывая, что годовой объем перевозок Ryanair составил около 142,1 млн пассажиров, это позволило лоукосту получить чистую прибыль в размере более 1 млрд евро.

В 2019 фискальном году операционные расходы Ryanair составили 6 млрд 374,3 млн евро (без учета Laudamotion):