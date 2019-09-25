В Ryanair спрогнозировали годовой пассажиропоток на украинских маршрутах

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В 2020 фискальном году компания Ryanair планирует перевезти 1,5 миллиона пассажиров на украинских рейсах, которые охватывают 40 маршрутов из Киева, Одессы, Львова и Харькова.
Об этом сообщает avianews.com. со ссылкой на департамент по международным коммуникациям компании.
“Согласно отчетности лоукостера, фискальный год начинается 1 апреля и продлится до 31 марта. Таким образом, показатель 1,5 млн пассажиров касается периода с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Ryanair отказались назвать более подробные цифры, аргументировав это политикой нераскрытия информации о бронировании по конкретным маршрутам.
В то же время в лоукостере подчеркнули, что очень довольны количеством ранних бронирований и загрузкой рейсов на маршрутах с Украины или в Украину в летнем и зимнем расписании 2019 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Какие страны больше всего покупают украинский шоколадВчера, 05:10 - 1135 2
Сколько нужно работать украинцам, чтобы приобрести Daewoo LanosВчера, 10:02 - 14885 2
Как изменилась цена на растительные продукты за годВчера, 08:13 - 404 1
Киевстар подключил к 4G еще 116 населенных пунктов в 10 областях УкраиныВчера, 09:22 - 1741 1
В 2018 ввод в эксплуатацию нежилых помещений был в 3 раза меньше ввода жилья06.04.2019, 17:00 - 197 1
Сколько нужно работать украинцам, чтобы приобрести Daewoo LanosВчера, 10:02 - 14885 2
Какие работники получили самую высокую надбавку к зарплате - исследованиеВчера, 14:09 - 7319
Киевстар подключил к 4G еще 116 населенных пунктов в 10 областях УкраиныВчера, 09:22 - 1741 1
Huawei представила новые модели детских "умных" часовВчера, 06:31 - 962
Украинцы начали активнее покупать бюджетные автомобилиВчера, 16:19 - 947
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфоновПозавчера, 12:10 - 354
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 955
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 1682
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2574
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1405