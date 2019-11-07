В Иране обнаружено огромное месторождение нефти

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Президент Ирана Хасан Роухани сообщил об обнаружении нового месторождения нефти, которое может на треть увеличить запасы государства.
“Сегодня мы объявляем США, что мы богатая страна и, несмотря на вражду и тиранические санкции, рабочие и инженеры иранской нефтяной индустрии смогли открыть огромное месторождение.”
Залежи нефти оценивается примерно в 53 миллиарда баррелей и занимают площадь около 2400 квадратных километров в провинции Хузестан.
Иран является членом-основателем Организации стран-экспортеров нефти. По данным американского управления энергетической информации, нефтяные запасы Ирана – четвертые в мире. По количеству газа страна занимает вторую позицию.
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