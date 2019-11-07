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В Иране обнаружено огромное месторождение нефти

В Иране обнаружено огромное месторождение нефти

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил об обнаружении нового месторождения нефти, которое может на треть увеличить запасы государства.

“Сегодня мы объявляем США, что мы богатая страна и, несмотря на вражду и тиранические санкции, рабочие и инженеры иранской нефтяной индустрии смогли открыть огромное месторождение.”

Залежи нефти оценивается примерно в 53 миллиарда баррелей и занимают площадь около 2400 квадратных километров в провинции Хузестан.

Иран является членом-основателем Организации стран-экспортеров нефти. По данным американского управления энергетической информации, нефтяные запасы Ирана – четвертые в мире. По количеству газа страна занимает вторую позицию.

По материалам Економічна Правда
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