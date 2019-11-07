Президент сообщил, как будут решать вопрос о продаже земли иностранцам

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В законопроект о рынке земли будет внесен пункт, согласно которому иностранцы получат право покупать украинские земли, земельные участки, только в случае, если на это дано согласие народа на всеукраинском референдуме. В ближайшее время Верховная Рада Украины разработает и примет закон, который установит виды и механизмы такого референдума.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
Так, Президент напомнил, что вскоре Верховная Рада будет рассматривать вопрос о введении в Украине рынка земли.
“Я понимаю, вопрос очень чувствительный для людей. Нашим лозунгом было: сделаем это вместе. И мы всегда обещали, что важные вопросы будем решать вместе с вами. Поэтому принято следующее решение: между 1-м и 2-м чтением в действующий проект закона будут внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами. Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земли, земельные участки, только в случае, если на это дано согласие народа на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет содержаться в законе. В ближайшее время Верховная Рада разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума, и наконец даст право украинцам решать судьбу того или иного очень важного вопроса”, – заявил Зеленский.
Сегодня представители фракций и депутатских групп не поддержали голосование по снятию с рассмотрения законопроекта о рынке земли в Украине, который внесен в повестку дня сессии.
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