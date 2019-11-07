0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 114 0

Президент сообщил, как будут решать вопрос о продаже земли иностранцам

Президент сообщил, как будут решать вопрос о продаже земли иностранцам

В законопроект о рынке земли будет внесен пункт, согласно которому иностранцы получат право покупать украинские земли, земельные участки, только в случае, если на это дано согласие народа на всеукраинском референдуме. В ближайшее время Верховная Рада Украины разработает и примет закон, который установит виды и механизмы такого референдума.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Так, Президент напомнил, что вскоре Верховная Рада будет рассматривать вопрос о введении в Украине рынка земли.

“Я понимаю, вопрос очень чувствительный для людей. Нашим лозунгом было: сделаем это вместе. И мы всегда обещали, что важные вопросы будем решать вместе с вами. Поэтому принято следующее решение: между 1-м и 2-м чтением в действующий проект закона будут внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами. Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земли, земельные участки, только в случае, если на это дано согласие народа на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет содержаться в законе. В ближайшее время Верховная Рада разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума, и наконец даст право украинцам решать судьбу того или иного очень важного вопроса”, – заявил Зеленский.

Сегодня представители фракций и депутатских групп не поддержали голосование по снятию с рассмотрения законопроекта о рынке земли в Украине, который внесен в повестку дня сессии.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.