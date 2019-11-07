В столице заработал новый сервис доставки еды

Сегодня в столице открывается новый сервис экспресс-доставки Raketa.

Об этом сообщила пресс-служба компании .

Два-три месяца сервис будет работать бесплатно в «бета-версии».

Заявленное время доставки – до 60 минут.

Как будет работать. Клиент запускает приложение на Android или iOS, в меню появится список ресторанов-партнеров в радиусе 3 километров.

Курьеры будут работать пешком, на велосипедах, на авто. Доставка будет осуществляться из более 70-ти ресторанов, расположенных в центральных районах города.

Справка Finance.ua: