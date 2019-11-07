В столице заработал новый сервис доставки еды

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Сегодня в столице открывается новый сервис экспресс-доставки Raketa.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Два-три месяца сервис будет работать бесплатно в «бета-версии».
Заявленное время доставки – до 60 минут.
Как будет работать. Клиент запускает приложение на Android или iOS, в меню появится список ресторанов-партнеров в радиусе 3 километров.
Курьеры будут работать пешком, на велосипедах, на авто. Доставка будет осуществляться из более 70-ти ресторанов, расположенных в центральных районах города.
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