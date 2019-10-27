День финансов, 8 ноября: прогноз от Джека Ма, производство в Прилуках, $30 тыс. за "помощь"

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Пятница, 8 ноября. Концовка рабочей недели принесла мало действительно важных новостей. Но самые-самые нам удалось собрать воедино:
Производство для Прилук. Табачная компания «British American Tobacco Украина» намерена возобновить производство на своей фабрике в Прилуках. Говорят, что такое решение принято после встречи с Президентом и министрами правительства. «Мы услышали заверения о скором решении проблемы, которая причинила ущерб нашей индустрии и экономике страны в целом. Поэтому, несмотря на некоторую неопределенность с судьбой закона №1049, но полагаясь на гарантии Президента, планируем постепенно восстановить производство в Прилуках, начиная уже с 8 ноября 2019 года», – сообщил генеральный директор группы «British American Tobacco Украина».
Новый стандарт SIM-карт от lifesell. Cотовый оператор lifecell объявил о поддержке eSIM. Стоит сказать, что eSIM (embedded SIM) — это электронная SIM-карта, которая позволяет зарегистрироваться в сети и подключить тарифный план без необходимости использовать физическую SIM-карту.
Предупреждение для банков от Джека Ма. На Киевском международном экономическом форуме 2019 основатель Alibaba Group Джек Ма поделился своими ожиданиями касательно будущего традиционных банков. В двух словах, банки ждет непростое будущее. «У них не получится изменить клиентов, поэтому единственный выход (чтобы выжить) – менять себя», – подчеркивает Ма.
$30 тыс. за «помощь». Сотрудники НБУ тоже люди. И как у всех людей, им также не чуждо чувство жадности и желание легкой наживы. В подтверждение этих слов история сотрудницы НБУ, которая требовала $30 тыс. за помощь в выдаче лицензии финансовой компании.
Споры контракту не помеха. Украина должна заключить новый контракт на транзит газа, однако Нафтогаз не собирается отказываться от своих требований к Газпрому по решениям арбитражей. Со слов Юрия Витренко, наличие открытых споров между Газпромом и Нафтогазом, а также отсутствие между ними контракта на поставки газа с 2020 являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа. Ведь новый контракт заключается не Нафтогазом, а отделенным от Нафтогаза оператором газотранспортной системы.
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