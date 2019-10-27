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Украина должна заключить новый контракт на транзит газа — Нафтогаз

Украина должна заключить новый контракт на транзит газа — Нафтогаз

Украина должна заключить новый контракт на транзит газа, однако Нафтогаз не собирается отказываться от своих требований к Газпрому по решениям арбитражей.

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в FACEBOOK.

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По его словам, наличие открытых споров между Газпромом и Нафтогазом, а также отсутствие между ними контракта на поставки газа с 2020 являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа. Ведь новый контракт заключается не Нафтогазом, а отделенным от Нафтогаза оператором газотранспортной системы.

“Это и является следствием “анбандлинга”, о котором все говорят. То есть если Газпром и политическое руководство России действительно хотят начать отношения по транзиту с чистого листа, то контракт с обособленным оператором – это именно такой вариант”, – отмечает Витренко.

Однако он подчеркнул, что начало с «чистого листа бумаги» не означает, что «старые листы бумаги» исчезают. Их будут рассматривать суды.

По материалам Finance.UA
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