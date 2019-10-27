lifecell запускает поддержку eSIM: стартовый пакет 150 грн

Сотовый оператор lifecell объявил о поддержке eSIM.

Об этом компания сообщает на своей странице в FACEBOOK.

«lifecell всегда на шаг впереди, и это не пустые разговоры … Но достаточно загадок! Мы начали поддерживать новейший стандарт SIM-карт — eSIM. Карточка, встраиваемая в смартфон, уже стала стандартом для флагманских смартфонов крупнейших брендов. Так что спешите оформить предзаказ на обслуживание eSIM на сайте lifecell, ведь будущее уже здесь», – сообщают в компании.

Оформить предзаказ стартового пакета можно здесь .

Стоимость пакета – 150 грн.

Что нужно сделать:

устройство абонента должно поддерживать eSIM (например, Apple iPhone XS, XR, XS MAX , 11, 11 PRO , 11 PRO MAX ; Google Pixel 2, 3, 4; Apple iPad 3rd generation, iPad Pro, iPad Air, iPad mini 5);

приобрести стартовый пакет «lifecell eSIM»;

отсканировать QR-код с ваучера, который находится в стартовом пакете;

для установки и активации eSIM необходимо наличие интернет-соединения.

Ранее сообщалось, что lifecell совместно с компанией Ericsson Ukraine с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2020 года будет демонстрировать технологию 5G в магазинах оператора в шести городах Украины.

Справка Finance.ua:

eSIM (embedded SIM ) — это электронная SIM -карта, которая позволяет зарегистрироваться в сети и подключить тарифный план без необходимости использовать физическую SIM -карту.

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