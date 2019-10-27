lifecell запускает поддержку eSIM: стартовый пакет 150 грн

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Сотовый оператор lifecell объявил о поддержке eSIM.
Об этом компания сообщает на своей странице в FACEBOOK.
«lifecell всегда на шаг впереди, и это не пустые разговоры … Но достаточно загадок! Мы начали поддерживать новейший стандарт SIM-карт — eSIM. Карточка, встраиваемая в смартфон, уже стала стандартом для флагманских смартфонов крупнейших брендов. Так что спешите оформить предзаказ на обслуживание eSIM на сайте lifecell, ведь будущее уже здесь», – сообщают в компании.
Оформить предзаказ стартового пакета можно здесь.
Стоимость пакета – 150 грн.
Что нужно сделать:
Ранее сообщалось, что lifecell совместно с компанией Ericsson Ukraine с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2020 года будет демонстрировать технологию 5G в магазинах оператора в шести городах Украины.
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