Джек Ма: банкам будет все сложнее

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Традиционным банкам будет все сложнее, поскольку в будущем изменится подход к торговле, логистике, кредитованию, сбережениям и всей банковской системе в целом.
Такую позицию на Киевском международном экономическом форуме 2019 высказал основатель Alibaba Group Джек Ма.
«Да, уже сегодня многие банки сталкиваются с вызовами. Им кажется, что сейчас непросто. Но поверьте, это только начало», – говорит Ма.
С его слов, чтобы выжить банки должны трансформировать свои подход и систему работы.
«В наше время банкам легко поддерживать крупные корпорации, но в будущем, на мой взгляд, они должны сосредоточиться на сотрудничестве с мелким бизнесом и молодежью. Фокусироваться на онлайн-обслуживании. У них не получится изменить клиентов, поэтому единственный выход – менять себя», – подчеркивает глава AliExpress.
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