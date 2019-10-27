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Джек Ма: банкам будет все сложнее

Джек Ма: банкам будет все сложнее

Традиционным банкам будет все сложнее, поскольку в будущем изменится подход к торговле, логистике, кредитованию, сбережениям и всей банковской системе в целом.

Такую позицию на Киевском международном экономическом форуме 2019 высказал основатель Alibaba Group Джек Ма.

«Да, уже сегодня многие банки сталкиваются с вызовами. Им кажется, что сейчас непросто. Но поверьте, это только начало», – говорит Ма.

С его слов, чтобы выжить банки должны трансформировать свои подход и систему работы.

«В наше время банкам легко поддерживать крупные корпорации, но в будущем, на мой взгляд, они должны сосредоточиться на сотрудничестве с мелким бизнесом и молодежью. Фокусироваться на онлайн-обслуживании. У них не получится изменить клиентов, поэтому единственный выход – менять себя», – подчеркивает глава AliExpress.

Справка Finance.ua:

  • Джек Ма основал Alibaba Group в 1999 году и занимал должность исполнительного директора Alibaba Group с 2013 года по сентябрь 2019 года. Он занимал должность генерального директора Alibaba Group с 1999 года по май 2013 года.
  • Сегодня Alibaba Group и ее дочерние компании стали одними из крупнейших в мире компаний, занимающихся цифровыми экосистемами.
По материалам Finance.UA
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