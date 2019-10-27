При получении взятки задержана сотрудница Нацбанка

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Правоохранители вечером 7 ноября задержали очередного сотрудника Нацбанка при получении взятки.
Об этом FinClub сообщил источник в правоохранительных органах. В НБУ неофициально подтвердили факт задержания.
Задержан юрисконсульт НБУ по факту получения взятки за обещание помощи в выдаче лицензии. Размер взятки составил около $30 тыс.
Уголовное производство начато по статье 190 (покушение на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Обновление
Полиция Киева подтвердила информацию. «Будучи должностным лицом, злоумышленница через посредника требовала $30 тыс. у представителя финансовой компании за выдачу лицензии. Задержание произошло после того, как ей передали $15 тыс.», – сообщили в полиции.
7 ноября следователи полиции Киева под процессуальным руководством прокуратуры Киева по материалам Службы безопасности Украины задержали должностное лицо Национального банка Украины и ее посредника.
«Задержали сотрудницу Нацбанка и ее посредника после получения $15 тыс. Это половина от суммы, которую она требовала за решение вопроса о продлении лицензии финансовой компании для осуществления валютных операций. Оба задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса», – сообщил заместитель начальника следственного управления полиции Киева Эдуард Соловьев.
В уголовном производстве, которое начато по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 (подстрекательство к даче неправомерной выгоды должностному лицу) УК, проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
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