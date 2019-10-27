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«British American Tobacco Украина» возобновит производство в Прилуках

«British American Tobacco Украина» возобновит производство в Прилуках

Табачная компания «British American Tobacco Украина» намерена возобновить производство на своей фабрике в Прилуках.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Мы провели встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и министрами правительства. Мы услышали заверения о скором решении проблемы, которая причинила ущерб нашей индустрии и экономике страны в целом. Поэтому, несмотря на некоторую неопределенность с судьбой закона №1049, но полагаясь на гарантии Президента, мы планируем постепенно восстановить производство в Прилуках, начиная уже с 8 ноября 2019 года», – сказал Саймон Уэлфорд, генеральный директор группы «British American Tobacco Украина».

Справка Finance.ua:

  • British American Tobacco остановила производство табачной продукции на заводе “В.А.Т.-Прилуки” – генеральный директор Артем Скрипка заявил, что принятые ВР поправки к законопроекту №1049 делают производство сигарет нерентабельным.
  • Проект закона устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.
По материалам Mind
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