День финансов, 4 ноября: МАУ и «вопрос перед государством», права собственности и паи, билеты УЗ и сроки

Понедельник, 4 ноября, запомнился такими новостями:

Чиновников «пересаживают»… на безнал. Кабинет Министров принял постановление, согласно которому все выплаты сотрудникам органов власти будут осуществляться в безналичной форме. Вроде бы ничего особенного, но если верить словам Дмитрия Дубилета, 60 млн грн ежегодно тратят центральные органы власти и обладминистрации на банковские комиссии из-за того, что платят зарплату наличными.

Новые рекорды госдолга США. Государственный долг США достиг новой рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно прогнозам МВФ, госдолг США вырастет со 108% ВВП в 2017 году до 117% ВВП в 2023 году. Нынешние долговые проблемы США – наследие финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов. Любопытно, что госдолг США вырос более чем на 2 трлн долларов за время администрации Трампа.

Активы банка Порошенко «худеют» . Активы АО «Международный инвестиционный банк» (главным акционером которого является экс-президент Украины) за третий квартал 2019 года уменьшились на 53,8% – до 3,065 млрд гривен. Согласно отчету, денежные средства и их эквиваленты сократились в 9,5 раз – до 273,59 млн гривен, финансовые активы, рассчитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, – в 2,3 раза.

Билеты за 60 суток до. “Укрзализныця” увеличила срок продажи билетов. На 27 поездов, курсирующих как внутри страны, так и за ее пределы, и на четыре беспересадочных международных вагона, можно будет купить билеты за 60 суток до отправления. Делимся списком маршрутов.

Доля, она же пай. Если вы владелец пая, то не проходите мимо этой информации. Согласно изменениям в статье 13 Закона Украины №2498-VIII, владельцы невостребованного земельного участка (пая) или их прямые наследники должны оформить право собственности на земельный участок. Если требование не выполнено — автоматически будет считаться, что владельцы участков отказались от земли. Правда, время оформить все по закону еще есть.

МАУ и «вопрос перед государством». Министр инфраструктуры Владислав Криклий не исключает банкротства МАУ. Но, компания уже обсуждает график погашения долгов с Украэрорухом. «Они анонсировали, что закрывают все убыточные рейсы, в основном на азиатский регион, и сконцентрируются на выгодных направлениях, чтобы изменить свою финансовую модель. Иначе компания – банкрот. А это не очень хорошо», – говорит Криклий.