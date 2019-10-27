"Укрзализныця" увеличила срок продажи билетов

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У пассажиров «Укрзализныци» появилась возможность покупать заранее билеты за 60 суток до отправления.
Это действует на 27 поездов, курсирующих как внутри страны, так и за ее пределы, и на четыре беспересадочных международных вагона.
Об этом пишет “Укрзализниця” на своей странице в facebook.
Услуга доступна на поезда:
На международные беспересадочные вагоны:
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