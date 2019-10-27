0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 345 0

"Укрзализныця" увеличила срок продажи билетов

"Укрзализныця" увеличила срок продажи билетов

У пассажиров «Укрзализныци» появилась возможность покупать заранее билеты за 60 суток до отправления.

Это действует на 27 поездов, курсирующих как внутри страны, так и за ее пределы, и на четыре беспересадочных международных вагона.

Об этом пишет “Укрзализниця” на своей странице в facebook.

Лучшие кредитные карты для путешественников

Услуга доступна на поезда:

  • № 4/3 Запорожье – Ужгород.
  • № 7/8 Киев – Ивано-Франковск.
  • № 7/8 Харьков – Одесса.
  • № 12/11 Киев – Новоалексеевка.
  • № 12/11 Львов – Одесса.
  • № 15/16 Харьков – Рахов.
  • № 17/18 Харьков – Ужгород.
  • № 29/30 Киев – Ужгород.
  • № 26/36 – 25/35 Одесса – Львов, Рахов, Перемышль.
  • № 38/37 Киев – Запорожье.
  • № 51/52 Львов – Вроцлав.
  • № 63/64 Харьков – Киев.
  • № 67/68 Киев – Варшава.
  • № 79/80 Днепр – Киев.
  • № 81/82 Киев – Ужгород.
  • № 89/90 Львов – Пшемысль.
  • № 92/91 Львов – Киев.
  • № 106/105 Одесса – Киев.
  • № 117/118 Киев – Черновцы.
  • № 108/107 Одесса – Ужгород.
  • № 145/146 Ужгород – Львов.
  • № 738/737 Киев – Запорожье.
  • № 749/750 Ивано-Франковск – Киев.

На международные беспересадочные вагоны:

  • № 25/382 Киев-Кошице (курсирует в составах поездов 81/8861-8862/108/30);
  • № 21/431, 22/432 Киев – Вена (курсирует в составах поездов 749/145/32519/629/140 – 147/628/32510/146/750);
  • № 24/350 Киев – Вроцлав (курсирует в составах поездов 749/51-52/750);
  • № 24/470 Киев – Бухарест (курсирует в составах поездов 117/959/381 – 380/960/118).

Справка Finance.ua:

  • В Укрзализныце ожидают привлечь несколько миллиардов долларов от IPO.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.