"Укрзализныця" увеличила срок продажи билетов

У пассажиров «Укрзализныци» появилась возможность покупать заранее билеты за 60 суток до отправления.

Это действует на 27 поездов, курсирующих как внутри страны, так и за ее пределы, и на четыре беспересадочных международных вагона.

Об этом пишет “Укрзализниця” на своей странице в facebook.

Услуга доступна на поезда:

№ 4/3 Запорожье – Ужгород.

№ 7/8 Киев – Ивано-Франковск.

№ 7/8 Харьков – Одесса.

№ 12/11 Киев – Новоалексеевка.

№ 12/11 Львов – Одесса.

№ 15/16 Харьков – Рахов.

№ 17/18 Харьков – Ужгород.

№ 29/30 Киев – Ужгород.

№ 26/36 – 25/35 Одесса – Львов, Рахов, Перемышль.

№ 38/37 Киев – Запорожье.

№ 51/52 Львов – Вроцлав.

№ 63/64 Харьков – Киев.

№ 67/68 Киев – Варшава.

№ 79/80 Днепр – Киев.

№ 81/82 Киев – Ужгород.

№ 89/90 Львов – Пшемысль.

№ 92/91 Львов – Киев.

№ 106/105 Одесса – Киев.

№ 117/118 Киев – Черновцы.

№ 108/107 Одесса – Ужгород.

№ 145/146 Ужгород – Львов.

№ 738/737 Киев – Запорожье.

№ 749/750 Ивано-Франковск – Киев.

На международные беспересадочные вагоны:

№ 25/382 Киев-Кошице (курсирует в составах поездов 81/8861-8862/108/30);

№ 21/431, 22/432 Киев – Вена (курсирует в составах поездов 749/145/32519/629/140 – 147/628/32510/146/750);

№ 24/350 Киев – Вроцлав (курсирует в составах поездов 749/51-52/750);

№ 24/470 Киев – Бухарест (курсирует в составах поездов 117/959/381 – 380/960/118).

Справка Finance.ua:

“Укрзализныця” планирует сократить админперсонал на 50%.