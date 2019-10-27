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Все владельцы паев должны оформить право собственности

Все владельцы паев должны оформить право собственности

Собственники невостребованного земельного участка (пая) или их прямые наследники должны оформить право собственности на земельный участок.

Об этом говорится в изменениях, предусмотренных в статье 13 Закона Украины №2498-VIII. «О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков собственникам земельных долей (паев)», сообщает АgroРolit.com.

Если требование не будет выполнено – автоматически будет считаться, что собственники участков отказались от земли.

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Сроки оформления – до 1 января 2025 года. Власть постановила законом срок в 5 лет, в течение которого можно оформить юридическое право на свою часть пая.

Новые изменения в законе предусматривают:

  • введение права арендаторов на обмен земельными участками без согласия арендодателя (при условии их примерной равнозначности и соблюдения установленных условий);
  • установление первоочередного права на аренду земельных участков одного массива (следовательно, крупные с/х предприятия смогут сразу получать значительные площади земли в одной местности, а не набирать земельные участки для аренды в розницу);
  • закреплено понятие «невостребованная земельная доля (пай)», в который входят все земельные доли (паи), владельцам на которые были выданы свидетельства (сертификаты), но не были выделены в натуре (на местности), согласно новому законодательству.

Справка Finance.ua:

  • 1 января 2019 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения вопроса о коллективной собственности на землю, совершенствования правил землепользования в массивах земель с/х назначения, предотвращения рейдерства и стимулирования орошения в Украине».
  • Кабмин запустил сайт о земельной реформе: информационный интернет-ресурс, который дает ответы на актуальные вопросы относительно земельной реформы.
  • Открытие рынка сельскохозяйственных земель запланировали на 1 октября 2020 года.
По материалам Finance.UA
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