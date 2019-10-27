Все владельцы паев должны оформить право собственности

Собственники невостребованного земельного участка (пая) или их прямые наследники должны оформить право собственности на земельный участок.

Об этом говорится в изменениях, предусмотренных в статье 13 Закона Украины №2498-VIII. «О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков собственникам земельных долей (паев)», сообщает АgroРolit.com.

Если требование не будет выполнено – автоматически будет считаться, что собственники участков отказались от земли.

Сроки оформления – до 1 января 2025 года. Власть постановила законом срок в 5 лет, в течение которого можно оформить юридическое право на свою часть пая.

Новые изменения в законе предусматривают:

введение права арендаторов на обмен земельными участками без согласия арендодателя (при условии их примерной равнозначности и соблюдения установленных условий);

установление первоочередного права на аренду земельных участков одного массива (следовательно, крупные с/х предприятия смогут сразу получать значительные площади земли в одной местности, а не набирать земельные участки для аренды в розницу);

закреплено понятие «невостребованная земельная доля (пай)», в который входят все земельные доли (паи), владельцам на которые были выданы свидетельства (сертификаты), но не были выделены в натуре (на местности), согласно новому законодательству.

Справка Finance.ua:

1 января 2019 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения вопроса о коллективной собственности на землю, совершенствования правил землепользования в массивах земель с/х назначения, предотвращения рейдерства и стимулирования орошения в Украине».

Кабмин запустил сайт о земельной реформе: информационный интернет-ресурс, который дает ответы на актуальные вопросы относительно земельной реформы.