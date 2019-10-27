Все владельцы паев должны оформить право собственности

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Собственники невостребованного земельного участка (пая) или их прямые наследники должны оформить право собственности на земельный участок.
Об этом говорится в изменениях, предусмотренных в статье 13 Закона Украины №2498-VIII. «О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков собственникам земельных долей (паев)», сообщает АgroРolit.com.
Если требование не будет выполнено – автоматически будет считаться, что собственники участков отказались от земли.
Сроки оформления – до 1 января 2025 года. Власть постановила законом срок в 5 лет, в течение которого можно оформить юридическое право на свою часть пая.
Новые изменения в законе предусматривают:
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