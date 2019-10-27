Чиновники будут получать зарплату в безналичной форме

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Кабинет Министров принял постановление, согласно которому все выплаты сотрудникам органов власти будут осуществляться в безналичной форме.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.
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“Только представьте себе. 60 млн грн в год тратят центральные органы власти и обладминистрации на банковские комиссии из-за того, что платят зарплату наличными. И еще какую-то сумму, которую мы уже не считали, на выплаты за командировку”, – отметил Дубилет.
По его словам, около 7% сотрудников получают зарплату наличными, а не на банковский счет.
“Вчера мы приняли постановление Кабмина, которым переводим все выплаты сотрудникам органов власти в безналичную форму. Это вопрос не только сбережения государственных средств, но и элементарной финансовой культуры. Никакой cashless мы не построим, если не начнем с себя”, – написал министр.
Он также отметил, что этим решением правительство не лишит банки дохода. Ведь для них работа с наличными, даже с комиссией, — это убыточная история.
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