Министр инфраструктуры не исключает банкротства МАУ

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Международные авиалинии Украины (МАУ) должны решить вопрос долгов перед государством.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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Он отметил, что МАУ обсуждает график погашения долгов по Украэрорухом.
“Сами инициировали этот график, уже начали выплаты. Со своей стороны, они анонсировали, что закрывают все убыточные рейсы, в основном на азиатский регион, и сконцентрируются на выгодных направлениях, чтобы изменить свою финансовую модель. Иначе компания – банкрот. А это не очень хорошо”, – добавил Криклий.
Относительно компенсации МАУ и другим авиакомпаниям за запрет на полеты в Россию Криклий отметил, что это – политический вопрос.
“Такие вещи могут решаться только на политическом уровне. Во-вторых, на это нужно изыскивать средства в бюджете. Думать об этом – одно, а находить на это деньги, большие деньги – это другое”, – отметил Криклий.
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