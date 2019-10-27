Госдолг США достиг рекордной отметки

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Государственный долг США достиг новой рекордной отметки в 23 трлн долларов.
Об этом свидетельствует отчет Министерства финансов США.
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Число, которое приводится в документе, отражает состояние госдолга страны на вечер 31 октября.
Согласно прогнозам МВФ, госдолг США вырастет со 108% ВВП в 2017 году до 117% ВВП в 2023 году. Нынешние долговые проблемы США – наследие финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов.
Напомним, госдолг США вырос более чем на 2 трлн долларов за время администрации Трампа.
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